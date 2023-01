Keysfan: 2023 New Year Sale traz Office 2021, Windows 10 e mais a partir de US$ 6

Da Redação

Do 33Giga



24/01/2023 | 07:55



Windows, Office e vários outros softwares de computador. A 2023 New Year Sale, da Keysfan, é uma ótima oportunidade para comprar essas ferramentas a um preço atrativo. Por que arriscar obter opções gratuitos, mas não confiáveis? O modelo ativado com uma chave de produto genuína não apenas mantém seu dispositivo atualizado e tem melhor desempenho, mas também oferece mais proteção e segurança.

Por isso a 2023 New Year Sale, da Keysfan, oferece a melhor chance de economizar com softwares. Embora você possa obter alguns imitadores gratuitos, não há um grande substituto para o pacote do Office. Se você executa um trabalho que exige o envio de documentos por e-mail para colegas e clientes, por exemplo, o Microsoft Word continua sendo padrão. Já se você precisar criar planilhas, o Excel é ainda o programa mais importante.

Você pode ter a versão mais recente do Office 2021 Pro por US$ 25,25. Assim, não precisa mais se preocupar com problemas com o software. Se você precisar comprar mais de um, por sua vez, o pacote sai apenas US$ 13,65 por PC. Vale destacar que a Keysfan vende apenas sistemas operacionais Windows genuínos.

Office 2021 original a partir de US$ 13,65 cada PC

Windows genuíno a partir de US$ 6,12

O Windows 10 Pro mais usado está por apenas US$ 7,25. Se você comprar o pacote para dois PCs, custará apenas US$ 6,12 cada. Assim, você pode economizar mais dinheiro e comprar mais presentes de ano novo!

Economize até 62% em oferta do Office e combos com o cupom BKS62

50% de desconto no Windows com o cupom BKS50

Keysfan também vende licenças para empresas

Outras ferramentas em oferta

A Keysfan também oferece uma ampla seleção de software de ferramentas para computador, incluindo jogos de última geração, antivírus de segurança, editores de vídeo, e uma variedade de outros aplicativos e programas. Veja algumas das ofertas mais atraentes:

Por que escolher a Keysfan?

Economize dinheiro : você pode obter qualquer versão original do Windows ou do Office. Também receberá todas as atualizações de software e segurança mais recentes da Microsoft.

: você pode obter qualquer versão original do Windows ou do Office. Também receberá todas as atualizações de software e segurança mais recentes da Microsoft. Legalidade da licença : você baixa o software diretamente do site oficial da Microsoft e, em seguida, usa o código de ativação para ativá-lo. O produto é 100% original. Os produtos da Keysfan são legais e a empresa fornece uma garantia para cada licença vendida.

: você baixa o software diretamente do site oficial da Microsoft e, em seguida, usa o código de ativação para ativá-lo. O produto é 100% original. Os produtos da Keysfan são legais e a empresa fornece uma garantia para cada licença vendida. Seguro : Keysfan é uma plataforma de vendas de software segura. Você só precisa comprar a chave de ativação da licença de software e, depois, baixá-la do site oficial e ativá-la com o código. Assim, o software que você usa é 100% genuíno.

: Keysfan é uma plataforma de vendas de software segura. Você só precisa comprar a chave de ativação da licença de software e, depois, baixá-la do site oficial e ativá-la com o código. Assim, o software que você usa é 100% genuíno. Suporte ao cliente 24 horas por dia, sete dias por semana : a Keysfan fornece suporte técnico gratuito, ensinando como instalar, iniciar e usar o software. Para permitir que os usuários obtenham o máximo de ajuda, também fornece serviço pós-venda vitalício. É possível contatar a equipe de atendimento ao cliente pelo e-mail support@keysfan.com.

: a Keysfan fornece suporte técnico gratuito, ensinando como instalar, iniciar e usar o software. Para permitir que os usuários obtenham o máximo de ajuda, também fornece serviço pós-venda vitalício. É possível contatar a equipe de atendimento ao cliente pelo e-mail support@keysfan.com. Boa reputação: com seus produtos de alta qualidade e serviço pós-venda, a Keysfan tem uma classificação de 4,8 e uma taxa de 95% favorável no TrustPilot e recebeu mais de 700 avaliações reais de compradores.