Bolsas da Ásia e Pacífico fecham em alta, na esteira de rali em NY

24/01/2023 | 07:06



As bolsas da Ásia e do Pacífico encerraram os negócios desta terça-feira (24) em alta, à medida que Wall Street estendeu na segunda-feira um rali liderado por empresas de tecnologia, em meio a feriados de ano-novo que mantêm fechados os mercados de China, Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan.

Em Tóquio, o índice japonês Nikkei subiu 1,46%, a 27.299,19 pontos, ainda sustentado por ações dos setores de tecnologia e eletrônicos, uma vez que o recente alívio na valorização do iene melhorou a perspectiva de lucros.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo quinto pregão seguido, o que não acontecia desde o início de agosto do ano passado. O S&P/ASX 200 avançou 0,44% em Sydney, a 7.490,40 pontos, também impulsionado por ações de tecnologia.

Nesta segunda-feira, as bolsas de Nova York tiveram sólidos ganhos pela segunda sessão consecutiva, ampliando um rali liderado por big techs em meio a expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) seja mais moderado em sua próxima elevação de juros, em 1 de fevereiro. Com informações da Dow Jones Newswires.