Recém-separado, Rafael Cardoso é flagrado aos beijos em passeio com Vivian Linhares

24/01/2023 | 06:11



Parece que o amor está no ar mesmo! Depois de ter curtido um show no último fim de semana acompanhado de Vivian Linhares, Rafael Cardoso, de 37 anos de idade, apareceu novamente com a modelo - e desta vez ainda trocou beijos em público. Recém-separado de Mariana Bridi, com quem tem dois filhos, o ator foi flagrado com Viviane, que é 13 anos mais jovem do que ele, durante um passeio por um shopping do Rio de Janeiro, na segunda-feira, dia 23.

Vivian, novo affair de Rafael, tem 24 anos de idade e, além de ser modelo, também é atriz e faz sucesso como criadora de conteúdo.

Lembrando que antes desse passeio, os dois estiveram no mesmo festival de música em que Mari Bridi estava. Os dois se separaram com certa polêmica em dezembro de 2022, após 15 anos juntos. Eita!