Bruna Griphao se emociona no BBB23 e troca farpas com Key Alves no Jogo da Discórdia

24/01/2023 | 06:10



E o parquinho segue pegando fogo! Após noite tensa de formação de paredão e discussões ao longo da madrugada, o BBB23 começou nesta segunda-feira, dia 23, com o tão temido Jogo da Discórdia.

A dinâmica aconteceu para testar a conexão das duplas. Os brothers tiveram que montar um espécie de pódio, onde cada participante escolhia outro que gostaria de ver na final, e ao mesmo tempo, duas bombinhas para quem a convivência não fosse agradável.

A treta começou logo no primeiro pódio, onde Key Alves deu bomba para o pipoca Gabriel, alegando desconfiança nas atitudes do brother, discurso que vem acontecendo desde o inicio do game, e para MC Guimê, que está sendo visto como grande influenciador pela casa.

Bruna Griphao não perdeu a oportunidade de bombardear Key, apontando o caso do torpedo enviado ao seu companheiro, que deixou a sister chateada. No intervalo do programa, as duas conversaram, mas a web não perdoou a troca de farpas.

A maioria da casa recebeu a placa de Juntos na Final da sua dupla do inicio do game, mas algumas se mostraram insatisfeitas como Marvvila, que não colocou Cristian no pódio.

A dinâmica foi até a madrugada com a lavagem de roupa suja. Gabriel levou ao todo dez bombas da casa, sendo assim rotulado como o menos querido da casa. Eita que o BBB23 só está começando!