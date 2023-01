São Bernardo Plaza sedia neste domingo Encontro de Fuscas

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



21/01/2023 | 01:02



O São Bernardo Plaza promove o tradicional Encontro de Fuscas em parceria com o Fusca Clube Brasil amanhã, das 8h às 14h. Os colecionadores e amantes de carros poderão se reunir no espaço para conversar e admirar diferentes modelos do automóvel.

O evento ocorre pelo nono ano seguido no estacionamento do empreendimento. Além de reunir centenas de exemplares de Fuscas, Kombis e carros antigos, contará com um mercado de pulgas e tendas com itens exclusivos para colecionadores. O shopping promoverá também ação social em conjunto com o Fundo Social de Solidariedade do município.

A entrada é gratuita, mas os participantes que levarem dois quilos de alimentos não perecíveis para doação (com exceção de açúcar e sal) terão isenção no estacionamento até as 16h e poderão concorrer a brindes na Roleta Premiada. Os alimentos arrecadados serão destinados a dezenas de famílias em situação de vulnerabilidade social assistidas pelas instituições atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

“Arrecadamos uma grande quantidade de alimentos para as famílias atendidas pelas entidades parceiras na edição passada. Além de um espaço para colecionadores e amantes de carros confraternizarem, queremos incentivar a solidariedade de nossos frequentadores e esperamos arrecadar uma quantia ainda maior no Encontro desse ano”, afirma Monica Dalostto, gerente de Marketing do shopping, que fica localizado na Avenida Rotary, número 624, no Centro.

DIA DO FUSCA

O carro mais icônico do Brasil – e talvez do mundo – o Fusca, tem seu dia nacional comemorado em 20 de janeiro desde 1989 e, por incrível que possa parecer, não deve a nenhum fato histórico ligado ao veículo que foi produzido pela Volkswagen até 1996, teve 3,1 milhões de unidades comercializadas e estima-se que 1,7 milhão ainda estejam em circulação. Ontem , a empresa exibiu na garagem da fábrica de São Bernardo três modelos que possui em seu acervo.

Alexander Gromow, engenheiro, pesquisador e apaixonado pelo carro, revela que a comemoração do Dia Nacional do Fusca em 20 de janeiro se deve ao acaso. “Em meados de 1988 estava sendo armado um encontro de Fuscas em Interlagos. Colocou-se a data para 20 de novembro e foi feito um logotipo, aprovado pela Volks e tudo pronto, mas o autódromo estava ocupado. Foi feita então uma reunião de emergência entre o Sedan Clube (que depois virou Fusca Clube do Brasil) e a fábrica. Daí foi marcado para 20 de janeiro. E não tem nada a ver com algum fato ligado à história do Fusca”, pontua.

A data, entretanto, serviu de inspiração para criação do Dia Mundial do Fusca (22 de junho), já que o Brasil inspirou outros países