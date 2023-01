Prefeito interino Marcelo Lima realiza entrega de 40 escrituras

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



21/01/2023 | 00:50



No comando de São Bernardo desde quarta-feira (18), durante a licença do prefeito Orlando Morando (PSDB), o vice-prefeito Marcelo Lima (Solidariedade) vai entregar, neste sábado (21) de 40 escrituras para famílias que residem no bairro Divineia. “Nossa meta é dar continuidade nos projetos que o prefeito Orlando deixou em andamento. E estamos mantendo o ritmo. Já iniciamos obras e agora vamos entregar as escrituras. Queremos garantir que tudo esteja caminhando quando o nosso prefeito retornar da licença”, afirmou Marcelo ao Diário.

A entrega das escrituras faz parte do A Casa é Minha, programa de regularização fundiária criado pela gestão de Orlando e Marcelo. Segundo informou a Sehab (Secretaria de Habitação), o projeto iniciado em 2017 já garantiu a regularização dos imóveis de mais de 30 mil famílias em 55 bairros de São Bernardo. “Estamos ampliando o acesso aos serviços públicos e trazendo infraestrutura para a nossa São Bernardo. A regularização fundiária garante uma moradia digna para os nossos cidadãos”, disse o vice-prefeito.

Anteontem, o prefeito interino assinou a ordem de serviço para a ampliação do CEU (Centro Educacional Unificado) Regina Rocco Casa I, na Vila São Pedro. As obras foram iniciadas ontem e têm previsão de oito meses de duração, sob um custo de R$ 2 milhões aos cofres públicos.

Marcelo Lima, que ocupa a posição de vice-prefeito desde janeiro de 2017, fica no comando do Paço até amanhã, quando ele pretende vistoriar mais obras que estão em andamento no munícpio.

No dia 1º de fevereiro, ele assume o mandato de deputado federal, que ele conquistou na eleição de outubro do ano passado, quando obteve 110.430 votos. Para o mandato, o ainda vice-prefeito planeja uma atuação que visa a união do Grande ABC. “Vou conversar com cada um dos sete prefeitos da nossa região e também com os vereadores. Mesmo com aqueles de ideologias diferentes, porque temos de colocar o Grande ABC como prioridade. Precisamos unir a nossa região e vou trabalhar muito para isso”, declarou Marcelo Lima.