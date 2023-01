Palavra do leitor - 21 de janeiro de 2023

Da Redação



Violência doméstica

A histórica e criminal violência doméstica, que é a prioridade da Seccional de São Bernardo, infelizmente já vem de tempos (Setecidades, ontem). Parabenizamos a Seccional e a responsável titular, Sra. Kelly de Andrade, pela prudência e importantíssima ação e com a esperança e respeito que outras seccionais coirmãs das sete cidades venham adotar igual exemplo. Somos sabedores de que a violência doméstica, barbaramente, não é uma novidade na vida dessas vítimas mulheres, crianças, adolescentes e idosos.Mulheres e vítimas outras que são tratadas e usadas como uma espécie de objetos e muitas dessas mulheres são imperdoavelmente quase que escravizadas por atrasados e delinquentes machistas. Esses homens criminosos e agressores que se alimentam do mais puro sentimento de ódio precisam receber uma severa reeducação em todos os aspectos e nossa esperança é que a justiça os detenha para puni-los.

Cecél Garcia

Santo André

Idosos

Está de parabéns a administração municipal de Santo André, que não foi por nenhum momento complacente com abusos e descaso praticados por funcionários da organização social Apoio na administração da Casa Moradia Parque Miami, de acolhimento a homens adultos, especialmente idosos (Setecidades, ontem). Assim que as primeiras denúncias surgiram, o governo determinou o rompimento do contrato, deixando claro que não tolera quaisquer desvios no cuidado com quem mais precisa.

Sérgio Pinto

Santo André

Buracos

Moro na Vila Gilda, onde o número de buracos nas ruas tem aumentado a cada dia. E isso ocorre também em outras vilas vizinhas (Pinheirinho, Paraíso). Isso ocorre já faz tempo, mas nada tem sido feito pela Prefeitura de Santo André para repará-los. Creio que deveria ser obrigação da prefeitura reparar os buracos e não ficar aguardando uma reclamação do morador prejudicado, para realizar os serviços. Exemplo de algumas ruas com buracos: Ouro Preto (Vila Gilda), Guaporé (Gilda), Guaraú (Gilda), Gal. Osório (Gilda), Pacajás (Pinheirinho) e Manduri (Paraíso – trecho entre Pacajás e Caminho do Pilar). Faço minha parte pagando IPTU e gostaria que a prefeitura fizesse a sua.

Carlos A. C. de Souza

Santo André

Dívida de IPTU – 1

Secretária de Ribeirão tem ações por dívidas de IPTU’ (Política, ontem). Vergonha. Somente neste País lixo uma devedora do município vira secretária e um ladrão corrupto condenado e solto por amigos do STF (Supremo Tribunal Federal) vira presidente.

Robson Vox Fernandes

Capital

Dívida de IPTU – 2

A família Volpi acha que devedor de IPTU não pode ser prefeito, como no caso de Amigão D’Orto, mas acha correto nomear o devedor para cargo de confiança no primeiro escalão da Prefeitura. Vai entender...

Soraia C. Pêra

São Bernardo

Salário mínino

Quem via o Lula candidato vociferando contra o valor do salário mínimo em campanha, até acreditou que uma vez vencedor, o cenário iria mudar, assim como a correção da tabela do imposto de renda (Economia, dia 18). Sentado na cadeira, é a hora da verdade, e eis que o mandatário prova do próprio veneno e percebe que sua caneta não pode tudo. A questão é emblemática, ela reside no número 18. Reajuste do mínimo em R$18 e 18% para o andar de cima. Cortar na própria carne nem pensar. No radar o aumento de impostos. Não à toa, 91% dos trabalhadores que ganham um salário mínimo e meio levarão a mordida do leão. E assim, o povo amarga mais uma decepção na sua bagagem. E ainda vemos atores dizendo que é preciso acabar com as injustiças sociais. Passou da hora do discurso virar prática.

Izabel Avallone

Capital