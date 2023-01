Propostas ou promessas políticas

Euclides Marchi



21/01/2023 | 00:18



Este texto polêmico é amplamente usado nas eleições, em todos os países, com o objetivo de alcançar o poder. A responsabilidade partidária é escolher candidatos com potencialidade de votos, principalmente para o Executivo. Naturalmente, os partidos investem em tecnologia para obter informações da potencialidade dos candidatos e dos públicos-alvos destes. Diante dos levantamentos, é traçado ao candidato um projeto de campanha, dando-lhe informações preciosas dos concorrentes, como também o perfil dos eleitores e suas necessidades, principalmente as classes mais vulneráveis da sociedade, como os dependentes dos auxílios emergenciais e doações comunitárias das entidades sociais.

Caracteristicamente prevalece também o carisma envolvente do candidato e os grupos de apoio da sociedade civil representativa das instituições aristocráticas, culturais, esportivas, educacionais e político-partidárias. Com toda esta estrutura, os candidatos e cúpula começam uma corrida desenfreada junto aos eleitores que serão bombardeados por discursos inflamados por acusações, principalmente, mas que, avaliados, serão reformulados e preparados para exposição na TV, no programa eleitoral gratuito que invade todos os televisores das populações e comunidades, dando a todos a liberdade de escolha dentro das regras definidas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por meio das urnas eletrônicas.

O que ninguém pode afirmar, se eleito, é que desconhece os desafios a serem vencidos. Todos foram compromissados com propostas de soluções das necessidades sociais e do desenvolvimento socioeconômico do País com incentivos, diversidade produtiva e sustentabilidade ambiental. Espera-se que todos os governantes, nas três esferas políticas, não se deixem levar pelo inchaço da máquina e procurem, dentro de suas responsabilidades, corresponder aos anseios da população, que não deve sofrer decepções e propostas infundadas como mentira catastrófica. Como as grandes tempestades, que invadem e destroem centenas de vidas independentemente de ideologias. Cabe ao Senado e à Câmara o equilíbrio das ações e da fiscalização contra a corrupção, responsável pela vulnerabilidade das comunidades sem alimentação, e a existência, em todas as áreas do direito, à vida com dignidade e trabalho.

Euclides Marchi é ex-superintendente da Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) e ex-professor da rede pública estadual. Trabalhou por quatro décadas na área educacional – foi docente de ciências e diretor da EE Padre Aristides Greve, na Vila Camilópolis. e atuou como superintendente da Craisa no governo do prefeito Aidan Ravin (2009-2012), gestão na qual também colaborou na articulação política.