Moradia digna para todos

Do Diário do Grande ABC



21/01/2023 | 00:14



Mais de meio bilhão de reais foram repassados ao Grande ABC no fim do ano passado, pelas estatais Agência Casa Paulista e CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), para a construção de moradias populares. O dinheiro será suficiente para a edificação de 3.306 casas nos municípios de Santo André e São Bernardo. Trata-se de passo importante para reduzir o enorme passivo residencial nas sete cidades, que possuem 270 mil imóveis distribuídos por 1.671 áreas de risco mapeadas oficialmente. Há, conforme se nota, muito a ser feito. O assunto é tão socialmente sensível que justifica a criação de força-tarefa dedicada à prospecção e captação externa de recursos.

A moradia precária é uma das chagas do Grande ABC. A precarização habitacional da região tem raízes profundas. O fenômeno remonta à década de 1970, quando o processo de industrialização atraiu levas de migrantes para ocupar postos de trabalho nas montadoras de veículos sem, em contrapartida, oferecer condições para acomodar tanta gente em localidades com infraestrutura urbana. O resultado é o que se vê atualmente – e que ganha contornos ainda mais dramáticos em época dos temporais de verão. A retomada dos investimentos estaduais na área traz alento para os sete prefeitos. Afinal, não há orçamento municipal que, sem ajuda de fora, consiga atender a tamanha demanda.

Além do repasse de verbas estaduais para a área da habitação, cujo dinheiro já está chegando, conforme se pode ler em reportagem publicada nesta edição do Diário, tem-se a perspectiva de retomada do Programa Minha Casa, Minha Vida pelo governo federal – uma das promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para garantir parte deste dinheiro, será de extrema importância a atuação da bancada de deputados federais eleitos pelo Grande ABC em outubro passado. A região terá, a partir de fevereiro, quatro parlamentares para defender seus interesses em Brasília. Assegurar residência digna aos habitantes das sete cidades deve ser uma de suas prioridades.