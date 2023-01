Anchieta tem congestionamento no sentido Litoral nesta sexta-feira (20)

Da Redação



20/01/2023 | 19:15



Quem pretende sair do Grande ABC e passar o final de semana na praia precisa ter paciência na noite desta sexta-feira (20). A rodovia Anchieta está com congestionamento no sentido Litoral, do km 31 ao km 53 e do km 64 ao km 70, por conta do alto fluxo de veículos.

Segundo a Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), no sentido capital o trânsito é do km 58 ao km 51.

O SAI está em "Operação Descida 7X3", quando o motorista utiliza as pistas norte e sul da Via Anchieta, além da pista sul da Rodovia dos Imigrantes para descer em direção ao Litoral. Já a subida é realizada somente pela pista norte da Imigrantes. O Sistema Anchieta-Imigrantes é formado pelas rodovias Anchieta, dos Imigrantes, Padre Manoel da Nóbrega, dos km 270 ao km 292 (Praia Grande) e Cônego Domênico Rangoni (ex Piaçaguera - Guarujá).