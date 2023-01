Haddad se reúne com Nubank em último compromisso do dia

20/01/2023 | 18:41



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve reunido no fim da tarde desta sexta-feira, 20, com o fundador e CEO do Nubank, David Vélez, num momento de choque do sistema financeiro com o rombo, seguido por recuperação judicial, da Americanas.

O encontro aconteceu no gabinete do Ministério da Fazenda na capital paulista, com as presenças também de três outros executivos do banco: Cristina Junqueira, co-fundadora e CEO do Nubank no Brasil; Bruno Magrani, diretor Global de Políticas Públicas; e Eduardo Lopes, diretor de Políticas Públicas.

Todos deixaram o local sem dar declarações à imprensa. Foi o último compromisso da agenda pública de Haddad.