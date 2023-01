Faculdade de negócios realiza ciclo de palestras sobre gestão, carreira e empreendedorismo

Da Redação



20/01/2023 | 18:07



A Strong Business School Faculdade de Negócios realiza, durante a próxima semana, um ciclo de palestras gratuitas e com transmissão ao vivo pela internet com grandes nomes da gestão, carreira e empreendedorismo.

Na segunda-feira (23), o psicanalista Marcelo Rivani fala sobre "Saúde Mental nas organizações de Saúde". Ele é palestrante com especialização em psicanálise, MBA em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas e mestre em educação. Durante todo o ciclo de palestras serão apresentados temas importantes para empresários, executivos, estudantes e para a população em geral, como a palestra "O uso da empatia para fazer negócios", com a professora doutora Mel Girão, da FGV, especializada em Marketing e Gestão Empresarial no dia 24 de janeiro.

No dia 26 de janeiro, o professor doutor da FGV Eduardo Marostica fala sobre o contexto atual de mudanças e a importância do conhecimento para nos aproximar de decisões assertivas neste novo universo corporativo em que o cliente é o centro e a jornada de sucesso deve ser construída.

A programação completa assim como o espaço para as inscrições estão no site da faculdade. O ciclo de palestras vai até o dia 9 de fevereiro.