Após polêmicas e sumiço das redes sociais, Gkay desabafa: Meu foco é uma mudança emocional

20/01/2023 | 17:11



Abriu o coração! Nesta sexta-feira, dia 20, Gkay decidiu fazer um desabafo através do Instagram. A influenciadora ficou afastada das redes sociais após diversas polêmicas envolvendo seu nome e seu comportamento no programa Lady Night, apresentado por Tatá Werneck, e sua irritação após um comentário de Fábio Porchat durante o Melhores do Ano da Globo.

Porém, com a chegada de 2023, Gessica Kayane falou com os seguidores sobre o novo ano e publicou uma sequência de fotos. Nelas, Gkay aparece rodeada de sua família e curtindo a vida. Já na legenda, ela deu alguns detalhes sobre o que fez durante o período que ficou off-line.

2023, finalmente preparada, venho falar do que espero para esse ano: equilíbrio! Eu espero equilíbrio para me entender, para buscar evoluir, para tomar atitudes, para crescer. Durante este período de reclusão, onde um turbilhão de situações e emoções permearam minha vida, a tristeza foi um dos sentimentos que mais me trouxeram reflexão e eu usei de todo esse momento para refletir sobre tudo e dar um start nesse novo ano, onde meu foco é de fato viver uma mudança emocional e comportamental.

Em seguida, ela aproveitou para desabafar sobre a morte do pai. Gkay também agradeceu a ajuda de seus amigos e familiares em um momento tão delicado.

A maioria aqui sabe que a virada do ano é um momento muito delicado para mim, devido a ida do meu pai nesse exato dia, então é como se toda virada de ano também representasse um luto para mim, mas além dele também representa uma virada, uma pausa para pensar o que posso melhorar, corrigir e continuar. Creio firmemente que foi uma grande virada em minha vida! Hoje continuo acreditando que o tempo nos ajuda a trazer revelações, clareza e cura em muitos aspectos de nossas vidas, por isso, quero usá-lo da melhor maneira possível para ressignificar muitas coisas. Através deste episódio recente pude perceber o quanto precisava olhar para mim, por isso, hoje não abro mão da minha terapia, atividade física e amigos. Quero agradecer as pessoas que estiveram comigo neste momento: minha MAINHA, meu irmão, meu querido Jhonathan, Igor, Hugo e Gicelia, meu terapeuta, Álvaro, Rangel, Flávio e todos meus amigos que estiveram comigo, e também a vocês que respeitarem o meu tempo e me acompanharem conforme ele.

Por fim, a influenciadora decidiu compartilhar que neste novo ano ela não terá metas, e sim, seguir de acordo com a sua fé:

Esse foi o primeiro ano da minha vida que optei em não fazer metas, não planejei nada para o começo de ano, pois minhas metas já foram traçadas por Ele e são elas que eu quero seguir. Amo vocês e já amo 2023 que começou com uma tempestade dolorosa, porém necessária, mas acredito que no final tudo já deu certo!