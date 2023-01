Advogados de Baldwin dizem que acusação 'representa um terrível erro'

20/01/2023 | 16:50



Os advogados de Alec Baldwin se pronunciaram após o ator ser acusado de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins no set do filme Rust.

Em um comunicado divulgado ainda na quinta-feira, 19, a equipe legal do artista afirmou que a decisão da Promotoria do Estado do Novo México "distorce a trágica morte de Halyna Hutchins e representa um terrível erro judiciário".

"Baldwin não tinha motivos para acreditar que havia uma bala na arma - ou em qualquer lugar do set de filmagem. Ele contou com os profissionais com quem trabalhava, que lhe garantiram que a arma não tinha munição real. Lutaremos contra essas acusações e venceremos", disse um dos advogados.

O acidente que matou a diretora aconteceu em outubro de 2021 em Santa Fé, no Novo México. O ator disparou uma arma que deveria apenas conter balas de festim, mas que acabou atingindo e matando Halyna.

A gerente de filmagem Hannah Gutierrez-Reed, que providenciou a arma que matou a diretora, enfrentará a mesma acusação que Baldwin.

A equipe legal dela também se pronunciou, afirmando que as acusações "são o resultado de uma investigação muito falha e de uma compreensão imprecisa de todos os fatos".