Diadema e Ribeirão Pires somam mais de 160 vagas de emprego disponíveis; veja as oportunidades

Da Redação



20/01/2023 | 16:42



Os moradores de Diadema e Ribeirão Pires que estão em busca de emprego podem ter a chance de conquistar uma das 166 vagas abertas nas duas cidades.

Em Diadema, são 80 vagas disponíveis, incluindo quatro oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência. Entre as profissões requisitadas estão auxiliar de produção para empresa metalúrgica, vendedor, costureira entre outros. Para acessar as vagas, basta acessar o site emprega.diadema.sp.gov.br/.

Já em Ribeirão Pires, o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) informa que estão abertas 86 oportunidades de emprego, entre elas para instalador e reparador em equipamentos telefônicos, auxiliar de limpeza, repositor de mercadoria, entre outros. O PAT de Ribeirão Pires funciona na avenida Capitão José Gallo, 55 – Centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16 h. Para mais informações, o telefone de contato é o (11) 4824-4282. Segundo a prefeitura, mesmo que o candidato não se encaixe ou não esteja interessado nas funções disponibilizadas, assim como se a vaga já tiver sido preenchida, ele poderá deixar os seus dados cadastrados para futuras oportunidades.