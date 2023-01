Senador Kajuru faz tatuagem de Alvaro Dias nas costas

20/01/2023 | 16:29



O senador Jorge Kajuru (Podemos-GO), que faz aniversário nesta sexta-feira, 20, publicou em uma rede social que fez uma tatuagem em suas costas com o rosto do também senador e colega de sigla, Alvaro Dias.

"Eu quero fazer aqui a minha homenagem, que eu prometi fazer na tribuna do Senado. Eu tenho palavra. Quero apresentar o meu jeito de agradecer a esse homem público que o Brasil inteiro respeita e admira. Eu só aprendi com ele a vida inteira. Viramos amigos, então, Deus me deu esse presente", disse Kajuru no vídeo publicado.

Ao ver a tatuagem - única colorida de Kajuru -, Dias agradeceu a homenagem. "Essa é a maior demonstração de amizade que eu recebi até hoje. É uma honra para mim estar nessas costas aí. São as costas de um homem de bem", disse.

Além do rosto de Dias, o corpo de Kajuru tem a imagem tatuada de outras personagens públicas que o senador admira, como a apresentadora Adriana Galisteu, a cantora Claudia Leite e o apresentador José Luiz Datena.

Nesta sexta, Dias publicou em sua rede social uma mensagem de aniversário para Kajuru. Na postagem, ele chama o senador goiano de "brilhante".