Daniel Alves tem prisão preventiva decretada na Espanha

20/01/2023 | 15:11



Após Daniel Alves ter sido detido na manhã desta sexta-feira, dia 20, ao ir prestar depoimento sobre as acusações de assédio que foi acusado, agora a polícia Catalã explicou o procedimento do ocorrido. Segundo o Daily Mail, o Ministério Público da Espanha confirmou que, na realidade, o jogador foi preso sem fiança.

De acordo com o órgão, durante todo o dia do depoimento, o acusado fica detido e, segundo a equipe de Daniel, eles esperam que o jogador viaje ao México ainda nesta sexta-feira, dia 20. O atleta e Joana Sanz, sua esposa, estavam no país para visitar a família da espanhola, após a morte de sua mãe.

Ainda de acordo com o jornal, as acusações a Alves aumentaram. Inicialmente, ele estava sendo investigado por colocar as mãos dentro das roupas de uma mulher, caracterizando assédio sexual, mas agora ela também afirma que o atleta a tenha agredido. Uma nota enviada ao Daily Mail revela que o julgamento já está em andamento, mas que Daniel não foi indiciado por nenhum crime:

O magistrado de investigação decidiu mantê-lo sob custódia provisória sem fiança como parte de uma investigação criminal em andamento sobre um suposto crime de agressão sexual.

Fora do julgamento, Joana Sanz declarou apoio ao marido por meio de um Stories em seu Instagram, na última quinta-feira, dia 19. A jovem espanhola compartilhou uma imagem das mãos do casal entrelaçadas e uma declaração de apoio direta falando que estão juntos.