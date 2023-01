Filha de Lisa Marie Presley, Riley Keough quebra o silêncio após a morte da mãe ao postar lindo clique da infância

20/01/2023 | 15:11



Riley Keough, atriz de 33 anos de idade e filha de Lisa Marie Presley deixou todo mundo emocionado ao postar uma foto com a mãe nesta sexta-feira, dia 20. No clique, a personagem principal da adaptação do livro Daisy Jones and The Six ainda está criança, aparecendo abraçada por Lisa Marie Presley, que morreu na última semana.

Após a morte inesperada, a filha de Elvis Presley foi enterrada ao lado do pai e de seu filho, Benjamin Keough, que se suicidou em 2020. Todos os membros da família estão no cemitério pessoal Graceland, na mansão da família Presley.

Lembrando que a jovem é fruto do casamento de Lisa Marie com Danny Keough. O ex-casal também teve Benjamin, que morreu em 2020 aos 27 anos por suicídio. Anos depois, ao se unir com Michael Lockwood, ela teve Riley e Finley, atualmente com 14 anos de idade. Com ele, a cantora ficou até 2001.

No post de Riley, o primeiro desde que perdeu a mãe, milhares de seguidores desejam força para a família.

Lisa desde cedo lidou com o luto. Em entrevista de 2003 para a Playboy, a filha de Elvis comentou sobre o cemitério em Graceland:

- Quantas pessoas têm a família enterrada no próprio quintal? Quantas pessoas têm que se lembrar da própria mortalidade todo santo dia? Todos os túmulos estão alinhados, e tem até um espaço ali, esperando por mim, logo ao lado da minha avó.