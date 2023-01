Deborah Evelyn volta a falar do estado de saúde de Dennis Carvalho, internado há quase um mês

20/01/2023 | 15:10



Boas notícias sobre o estado de saúde de Dennis Carvalho! Apesar de o ator e diretor seguir internado com septicemia, grave infecção generalizada do organismo que pode ser causada por pneumonia, infecções de suturas ou abcessos, ele apresenta melhora. Quem revelou a notícia foi Deborah Evelyn, ex-mulher do diretor. Em conversa com a colunista Patrícia Kogut a atriz disse:

- Está tudo caminhando bem. Ele está estável, melhorando a cada dia. Agora sem nenhuma intercorrência. Graças a Deus.

Mesmo com a novidade, ele ainda segue sem previsão de alta. Dennis está no Hospital Copa Star, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, desde o dia 26 de dezembro.