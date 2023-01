ServiceNow: consultoria visa capacitar gratuitamente mil profissionais

Da Redação, com assessoria

A consultoria Aoop Cloud Solutions alcançou a marca de 600 profissionais da área de TI capacitados com o Shark in ServiceNow. Criado em 2021 com o objetivo de qualificar a mão de obra na plataforma ServiceNow, os bootcamps são realizados de forma gratuita, com aulas diárias em um período entre duas e três semanas. Para 2023, a empresa planeja organizar quatro novos programas gratuitos, capacitando no total mais de mil pessoas.

“Os cursos têm a intenção de contribuir de maneira direta no crescimento e amadurecimento deste ecossistema tanto no Brasil como em toda a América Latina”, comenta Luiz Cesar Baptistella, CEO e cofundador da Aoop Cloud Solutions.

Para criar a Shark Academy, a Aoop desenvolveu uma grade de treinamentos com o objetivo de fornecer desenvolvimento contínuo tanto de seus colaboradores como de clientes, além de elaborar um programa de formação para profissionais de TI ou em processo de transição de carreira. “Os bootcamps ocorrem no período noturno, de forma 100% remota. Isso não significa, porém, que haja pouca interação. Pelo contrário, os participantes passam por uma verdadeira imersão conceitual e prática”, explica Luiz Cesar.

Vale ressaltar ainda que os profissionais que concluem o bootcamp e eventualmente são contratados pela Aoop, seguem as trilhas de treinamentos oficiais, para que sejam devidamente certificados na tecnologia ServiceNow. Em relação ao modelo remoto, o executivo destaca o próprio histórico da empresa.

“Desde a pandemia, adotamos o home office para todos os colaboradores da empresa e deu supercerto. Resolvemos também trazer essa experiência ao Shark Academy para permitir a participação de talentos de todas as regiões do País. Como a plataforma ServiceNow é cada vez mais adotada por companhias dos mais diversos segmentos, esse programa é fundamental para formarmos novos especialistas ao mercado”, finaliza Luiz Cesar.