Mudança de nome? Britney Spears revela novidade chocante e deixa os fãs confusos

20/01/2023 | 14:10



Britney Spears deixou muitos fãs confusos ao anunciar que mudou seu nome para River Red através de um post no Instagram, postado na última quinta-feira, dia 19. A cantora, de 41 anos de idade, vem deixando muitos seguidores preocupados há alguns dias, desde que foi publicado que ela havia sofrido um suposto colapso na sexta-feira a noite, dia 13, em um restaurante de Los Angeles, nos Estados Unidos, brigando e gritando com seu marido, Sam Asghari.

Agora, na legenda da publicação mais recente da Princesinha do Pop, ela postou algumas frases formando um texto um tanto quanto sem sentido, incluindo trechos como:

Obrigada, amigo de infância, encontrei minha bola? não subestime o poder da pureza! Eu vejo bem no meio disso tudo? tem líquido e é molhado? é lúdico e tem massa! Mudei meu nome para River Red! No entanto, o fogo é onde ilumina... olhar para ele e pular sem medo! Droga. Agora tenho que achar meu garfo.

River Red, em tradução literal, significa Rio Vermelho. Entretanto, o título também é o nome de um filme de 1998 sobre um jovem que mata seu pai alcoólatra em uma tentativa de parar com os episódios violentos na sua casa. Seja lá da onde vem a inspiração de Britney, o nome é um tanto quanto preocupante, já que Brti de fato tem uma relação conturbada com seu pai, Jamie Spears, que cuidou de sua tutela durante anos e com quem ela não quer o menor contato. Eita!