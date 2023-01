Nando Reis fala sobre a primeira impressão de Cássia Eller sobre a música All Star: - Ela não teve reação nenhuma

20/01/2023 | 13:11



Todo mundo sabe que Nando Reis tem anos de sucesso de sua carreira e segundo informações da GQ Brasil, o cantor vai se apresentar no Altas Horas, no próximo sábado, dia 21, e eles já adiantaram que um dos assuntos vai ser sobre Cássia Eller.

Alguns amigos da cantora acabaram se reunindo no programa, como Zelia Duncan, Toni Garrido, Otto, Margareth Menezes, Carlinhos Brown, Ana Carolina, e é claro, Nando Reis. Durante a gravação do programa, o ex-Titãs relembrou sobre a criação da música All Star e qual teria sido a primeira impressão da cantora sobre o single.

- Escrevi All Star e no momento que eu mostrei ela não teve reação nenhuma, fiquei completamente desconcertado, falando ela não gostou. Para a minha surpresa, quando fizemos o acústico MTV, em 2001, ela me chamou pra fazer a direção musical do show. Quando ela estreou em São Paulo, eu estava viajando com os Titãs. Liguei pra minha filha Sophia, que tinha ido assistir ao show de Cássia, e ela falou: pai, no bis ela cantou aquela música sua do tênis. Então ela acabou colocando no show sem nem mesmo me avisar. E a letra da música é isso, é a nossa história, é cheia de menções à nossa convivência. Fico muito feliz e sempre digo isso, e canto isso desde que fiz essa música, que é a oportunidade que eu tive de ter dito à Cássia o quanto ela importante para mim em vida. Ela sabia, eu disse pra ela. Esta não é uma música que fiz homenageando uma amiga que se foi. Por isso, digam às pessoas o quanto elas são importantes.

Caso você não saiba ou não conheça, a música trata sobre o amor entre dois amigos,