Após gerar prejuízo de 90 mil reais, defesa de Nego do Borel culpa fretamento de aeronave por artista não comparecer em evento

20/01/2023 | 13:11



Nego do Borel está com um baita problema para resolver. Isso porque o cantor segue envolvido no processo aberto por Cristina Torres por não comparecer ao evento que foi contratado para fazer show. Contudo, em recente atualizações, ele afirmou que não apareceu por um motivo plausível.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o episódio aconteceu em 2019, quando a tal mulher chamou o artista para cantar na festa de 15 anos de idade da filha, no hotel Copacabana Palace, Rio de Janeiro. Na época, Cristiana realizou o pagamento do cachê de 60 mil reais com dez dias de antecedência e ainda arcou com todos os outros custos que Nego do Borel pediu, como dois camarins com buffet, 14 toalhas e montagem do palco, totalizando 90 mil reais.

Ainda segundo a jornalista, a mãe da jovem disse que o horário da apresentação estava previsto para acontecer duas horas da manhã. Porém, depois de uma hora de atraso, o cantor não apareceu. Em seguida, um homem identificado como Dentinho surgiu dizendo que Nego não ia subir no palco pois estava em São Paulo.

Com isso, Cristiana recorreu os direitos na Justiça e processou o ex-A Fazenda por danos materiais e morais. Agora, ele e a NB Produções apresentaram o seu lado da história.

A defesa de Nego afirmou que houve um imprevisto. A empresa que foi contratada para realizar o transporte aéreo do artista de São Paulo a Rio de Janeiro não enviou o veículo, por isso não teve como ele ir. De acordo com o Fábia Oliveira, outro voo chegaria para buscá-lo, mas o horário passaria do início da festa. Sendo assim, os advogados de Borel culparam a empresa responsável pelo fretamento da aeronave, que agiu com descaso.

Eita!