Selena Gomez se pronuncia sobre possível novo romance - e depois volta atrás!

20/01/2023 | 13:11



Será que nossa eterna feiticeira de Waverly Place está mesmo de affair novo? Flagrados no último domingo, dia 15, em um bar de Nova York, Estados Unidos, Selena Gomez, de 30 anos de idade, e o membro do The Chainsmokers, Andrew Drew Taggart, de 33 anos de idade, viraram manchete ao serem vistos juntos em um possível date.

Na época do flagra, uma fonte revelou à revista People que os dois pareciam estar em um grupo, mas a internet já foi à loucura com a possibilidade de um novo casal. Lembrando que, anteriormente, Taggart já se relacionou com alguns nomes como Eve Jobs, filha de 24 anos de idade de Steve Jobs, e com a modelo e DJ Chantel Jeffries, de 30 anos de idade.

Entretanto, depois de todo o bafafá a cantora negou os rumores através do Instagram. Ainda de acordo com o veículo, a atriz de Only Murders In the Building postou um Stories em preto e branco, mas logo em seguida apagou.

Eu gosto muito de ficar sozinha, era a legenda, e ela também adicionou a hashtag #IAmSingle, #EuEstouSolteira em tradução.

A última vez que Selena comentou sobre seu status de relacionamento foi em maio de 2022, enquanto ela apresentava pela primeira vez o programa Saturday Night Live.

- Um dos motivos pelos quais eu estou muito feliz em apresentar o programa é porque eu estou solteira, e fiquei sabendo que o SNL é um ótimo lugar para encontrar um romance.