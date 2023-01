Claudia Rodrigues segue internada em hospital de SP

20/01/2023 | 13:02



Claudia Rodrigues segue internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com a assessoria da atriz, ela passou por uma bateria de exames após um mal-estar. Claudia está recebendo medicação referente a Esclerose Múltipla, doença autoimune que enfrenta há alguns anos, e incluída em um programa de qualidade de vida e longevidade para que pudesse ter acesso a procedimentos de medicina integrativa. O intuito é retardar os sintomas da doença que atinge o sistema nervoso. Cláudia está acompanhada pela namorada, Adriane Bonato. Um boletim médico é aguardado. De acordo com o comunicado, o mal-estar pode ter sido causado por esses procedimentos.