Otimista com reunião, comandante da Marinha elogia 'visão apurada' de Lula

20/01/2023 | 12:55



O almirante Marcos Sampaio Olsen, novo comandante da Marinha, afirmou nesta sexta-feira, 20, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem uma visão "bastante apurada" sobre o papel geopolítico do Brasil e demonstrou expectativa quanto a investimentos na área de Defesa.

Ele e os chefes das outras Forças, Julio Cesar de Arruda (Exército) e Marcelo Kanitz Damasceno (Aeronáutica), se reúnem com o chefe do Executivo e o ministro da Defesa, José Múcio, na manhã desta sexta na sede da Presidência da República. Em entrevista à jornalista Eliane Cantanhêde na Rádio Eldorado, a caminho do encontro, Sampaio disse que a expectativa é a "melhor possível".