Na prática: o ChatGTP é tudo isso mesmo?

Tamara Sanches

Do 33Giga



20/01/2023 | 12:55



Por conta de sua capacidade de fornecer respostas realistas sobre diversos assuntos, o novo chatbot criado pela OpenAI tem feito um estrondoso sucesso nas redes sociais. Algumas pessoas, inclusive, chegaram a comparar o software com o Google. Mas será que o ChatGTP é tudo isso mesmo? Para comprovar sua eficácia, o 33Giga resolveu avaliá-lo.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

ChatGTP ainda tem limitações

Durante os testes, o site do software passou por diversas instabilidades. Foi necessário atualizar a página e aguardar alguns minutos para que, de fato, fosse possível fazer o login e conversar com o robô.

No ChatGTP, o que surpreende é a agilidade ao longo da interação. A reportagem solicitou ao chat que escrevesse um texto sobre a história do Brasil e, dentro de poucos segundos, foi obtido retorno com uma resposta bem escrita e embasada.

Porém, a própria OpenAI admite que as informações fornecidas pelo serviço de inteligência artificial não são necessariamente verdadeiras. Partindo deste princípio, é possível afirmar que o ChatGTP precisa passar por aprimoramentos para ser mais reconhecido e considerado confiável para pesquisas e estudos.

Sem dúvida, o site representa uma evolução em chatbots. Assim como promete, é realmente capaz de fornecer respostas naturais e realistas, tal qual em uma conversa entre humanos. Para quem deseja aprender novas piadas, por exemplo, e está pronto para lidar com possíveis instabilidades, vale a pena o teste.