PF cumpre mandados de busca e prisão de investigado por bloqueio de rodovia em MS

20/01/2023 | 12:47



A Polícia Federal (PF) em Mato Grosso do Sul abriu, na manhã desta sexta-feira, 20, a segunda fase da Operação Unlock para prender um investigado sob suspeita de ligação com o bloqueio de rodovias em Dourados após a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas. A ofensiva ainda vasculha três endereços na cidade localizada a cerca de 220 km de Campo Grande.

O inquérito que culminou na Operação Unlock apura bloqueio promovido pelos investigados no dia 18 de novembro. Na ocasião, manifestantes usando máscaras e veículo sem placas - retiradas "propositalmente" - descarregaram pneus e formaram uma barricada no Trevo da Bandeira, na BR-163.Os pneus foram incendiados, o que acabou destruindo um carro.

Dois dias depois do ocorrido, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deflagram a primeira fase ostensiva das investigações. Os agentes apreenderam um veículo e materiais que teriam sido utilizados no ato criminoso. Além disso, prenderam o motorista que transportou os pneus até o local do incêndio.

Segundo a PF, a segunda fase da operação visa a identificação dos demais envolvidos do caso, inclusive organizadores e financiadores do ato. A ofensiva investiga suposta incitação ao crime, associação criminosa, desobediência e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.