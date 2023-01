Viagem de Lula ao Uruguai mostra importância dada ao Mercosul, diz secretário

20/01/2023 | 12:37



O secretário de Américas do Ministério de Relações Exteriores (MRE), embaixador Michel Arslanian Neto, afirmou nesta sexta-feira, 20, que a viagem do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao Uruguai deixa clara a importância dada pelo novo governo ao Mercosul. A relação bilateral direta com o país vizinho, contudo, também terá um aspecto importante na visita de Estado ao presidente uruguaio, Lacalle Pou, marcada para a próxima quarta-feira.

De acordo com o diplomata, o Mercosul "estará sobre a mesa" da reunião.

"Há uma compreensão muito clara dos interesses do Uruguai em termos de ampliar seus acessos aos mercados internacionais, de ter Mercosul como plataforma de inserção externa. É mais um contexto em que se aplicará o entendimento e a busca de pontos em comum", declarou Neto nesta sexta-feira. "O presidente nunca deixou de ressaltar a prioridade da região nessa inserção do Brasil no mundo", acrescentou.