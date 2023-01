Polícia descobre que Julian Sands ainda estava em movimento dois dias após o desaparecimento

20/01/2023 | 12:11



Ator de Dexter e Smallville, Julian Sands segue desaparecido após ter saído para caminhar pelas montanhas da Califórnia, Estados Unidos, região que estava recebendo constantes chuvas fortes. O carro do artista já teria sido encontrado e levado para a perícia. Agora, a polícia afirma que o britânico ainda estava em movimento dois dias após ter sido dado como desaparecido.

Segundo informações obtidas pelo The Mirror, a busca pelo ator segue em andamento e a polícia descobriu por pings de telefone que o ator estava se movimentando no domingo e conseguiu uma possível localização. Um porta-voz do Departamento do Xerife do Condado de San Bernardino informou ao jornal:

Em 15 de janeiro de 2023, pings telefônicos [conectividade do aparelho dele] mostraram que Sands estava indo para a área de Mount Baldy. Pings de telefone adicionais do provedor de celular foram tentados, mas sem sucesso, devido à falta de serviço de celular e provavelmente falha de energia do telefone celular. Um ping atrasado no sistema operacional Apple iPhone de Sands, de 14 de janeiro de 2023, forneceu uma possível localização em uma das trilhas que levam ao cume do Monte Baldy. Esta área foi verificada por pesquisadores terrestres e de helicóptero. Pesquisadores terrestres e aéreos não conseguiram localizar nenhuma evidência nesta área que ajudasse a localizar o Sr. Sands. Devido aos riscos de avalanche e às condições da trilha, as equipes de solo foram retiradas da montanha na noite de sábado. No entanto, a busca continua por helicóptero e drones quando o tempo permitir. Buscas terrestres adicionais serão agendadas quando o tempo melhorar e for seguro para nossas equipes de resgate.