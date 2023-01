Simone Mendes fala sobre cirurgia íntima e reflete sobre autoaceitação: - Sou uma pessoa que vive brigando com a balança

20/01/2023 | 12:10



Em seu canal do YouTube, Simone Mendes publicou um vídeo respondendo perguntas feitas por fãs. Ao ser questionada sobre como faz para se aceitar, a cantora foi sincera ao revelar que não tinha uma resposta, pois ainda está enfrentado uma batalha pessoal.

- Eu não me aceito do jeito que eu sou. Por exemplo, eu sou uma pessoa que vive brigando com a balança. Vivo nessa constante busca pela perda de peso. Emagreço, engordo, emagreço, engordo. Vivo nessa onda, porque eu não aceito. Quem se aceita é maravilhoso, é a melhor coisada vida.

Em outro momento, a artista provou mais uma vez que não tem problema em compartilhar detalhes de sua ao falar sobre uma cirurgia íntima que precisou realizar após a gravidez.

- Na minha gravidez, eu tive hemorroida e ela inflamou tanto que quebrou um ponto do c*. Plicoma é o nome disso. Fui ao médico, fiz a cirurgia e ficou bonitinho, tudo organizado de novo. Passa o tempo, dois anos, era para ter voltado e não voltei. Quando vou visitar uma casa de um amigo, quem estava lá? O médico e a esposa dele. Eu falei para ela: Ô mulher, só duas pessoas conhecem meu c* velho, meu marido e o seu. Eu vou falar um negócio, é vergonhoso a pessoa operar a roda com um desconhecido. Está tudo bem e sob controle, já foi. Agora ele é amigo.