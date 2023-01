Veja a programação do festival de verão de Cunha

Redação

A 5ª edição do Verão na Montanha Cunha Fest, conhecido como festival de verão de Cunha (SP), começa hoje (20/1) e segue até 29 de janeiro, de sexta-feira a domingo. Montado em frente à Igreja Matriz (Praça Cônego Siqueira), o palco do evento receberá bandas e cantores dos mais variados estilos musicais.

Festival de verão de Cunha

Confira a programação completa do festival:

20/01 – Sexta-feira

21h00: Banda Black Rio canta Tim Maia

20h00: Tuia, com os maiores sucessos do folk e do rock rural

22h00: Baile do Aparecido homenageia Luiz Melodia e toda a brasilidade

14h00: Água de Mina

20h30: Vanessa Jackson canta os maiores sucessos da black music

21h00: Lud Mazzucatti traz uma homenagem a Amy Winehouse e muito r&b

20h00: Izzy Gordon, com muito sambarock e sambalanço

22h00: João Suplicy & Vitor da Candelária com o Bloco Tins e Bens e Tais

14h00: Banda Véllim

20h30: Serial Funkers & Paula Lima, mostrando a tendência “neo soul” em sucessos nacionais e internacionais de várias épocas

O que fazer em Cunha

Antes dos shows, ao longo de cada dia, pode-se visitar a Pedra da Macela, que oferece uma vista panorâmica da região, incluindo Paraty (RJ), o Parque Estadual da Serra do Mar, cachoeiras, campos de lavandas e olivais.

Além disso, Cunha abriga dezenas de ateliês de cerâmica e joias, que comercializam peças e fazem workshops ao público. Há também a Casa do Artesão, que exibe grande variedade de cerâmicas e artesanatos locais.

Fatores como gastronomia e hotelaria também são bem representados na cidade. Vale a pena destacar que o destino foi eleito o mais acolhedor do estado pelo prêmio Traveller Review Awards, que leva em consideração as opiniões de usuários do site Booking.com.

