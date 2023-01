Guarani oficializa contratação do atacante Neilton, ex-São Paulo e ex-Santos

20/01/2023 | 11:32



Acertado há algum tempo e treinando com o restante do elenco desde antes do jogo de estreia do Paulistão, o atacante Neilton, ex-Santos e São Paulo, foi enfim anunciado oficialmente como jogador do Guarani para a temporada 2023. A confirmação veio em uma postagem feita nas redes sociais do clube na noite de quinta-feira.

"NEILTON É DO BUGRE! O Guarani acertou a contratação do atacante Neilton, de 28 anos, que defendeu o Coritiba na temporada passada. Neilton assina para ser reforço para temporada 2023. Bem vindo, Neilton", publicou o clube nas redes sociais ao confirmar a contratação do jogador.

Aos 28 anos, Neilton é cria do Santos e já atuou por Cruzeiro, Botafogo-RJ, São Paulo, Vitória e Internacional, além de Sport e do Coritiba. Jogou também pelo Hatta Club, dos Emirados Árabes Unidos. No time paranaense, fez apenas seis partidas em 2022, já que sofreu com lesões e também chegou a ser afastado do elenco. Ele não atua desde junho, mas já foi inscrito pelo Guarani no Paulistão e tem condições de estrear.

Com três pontos somados em dois jogos, o Guarani aparece na segunda colocação do Grupo B. A equipe volta a campo já neste sábado, às 16h, quando recebe o Ituano, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.