Taylor Swift faz doação para abrigo animal e recebe homenagem com cachorrinhos

20/01/2023 | 11:11



A loirinha merece o mundo mesmo, né? De acordo com a revista News Musical Express, um abrigo de animais no Tennessee, nos Estados Unidos, nomeou quatro filhotinhos com nomes de músicas de Taylor Swift. A cantora, de 33 anos de idade, fez uma generosa doação para o abrigo, resultando nessa digna homenagem.

O Williamson County Animal Center anunciou através do Facebook os nomes dos quatro doguinhos: Bejeweled, Midnight Rain, Carolina e Willow são os escolhidos. Os dois primeiros são do último álbum da cantora, Midnigths, lançado em 2022; o terceiro vem da soundtrack do filme Um Lugar Bem Longe Daqui; e o último foi inspirado em uma música do álbum evermore. Em dezembro de 2022, Carolina foi indicada ao prêmio de Melhor Canção Original no Oscar. Bela escolha de nome para um filhotinho, né?

Recentemente, nós recebemos uma generosa doação da lendária cantora e compositora Taylor Swift. Embora todo o fandom da Taylor, os Swifties, saibam que a cantora ama gatos, esperamos que ela não se importe em saber que nomeamos nossos novos cachorrinhos com músicas dela.

Todos os filhotes são fêmeas de apenas três meses. O abrigo anunciou no último sábado, dia 14, que Midnight Rain e Willow já foram adotadas. Carolina and Bejeweled permanecem disponíveis, esperando um lar. Será que eles conseguem mandar os cachorrinhos para o Brasil? Imagina que incrível ser tutor de um deles?