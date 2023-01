Lisa Marie Presley é enterrada ao lado do filho e próxima ao pai

20/01/2023 | 11:11



Lisa Marie Presley teve sua última vontade respeitada. Assim como ela afirmou em vida, seu desejo era ser enterrada ao lado do filho, Benjamin Keough, e próxima ao pai, Elvis Presley, no Meditation Garden em Graceland. O enterro aconteceu na última quinta-feira, dia 19, segundo informações do jornal Daily Mail.

A cerimônia foi fechada para amigos e familiares, mas uma última homenagem pública já está sendo organizada pela família. Os fãs poderão dizer um último adeus em um serviço memorial que será realizado no gramado Graceland, na propriedade da família Presley em Memphis, Tennessee.

Após o serviço, todos serão convidados para fazer uma procissão até o local onde Lisa foi enterrada, no Meditation Garden. A cantora e compositora morreu no dia 12 de janeiro, aos 54 anos de idade.