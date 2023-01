Gil do Vigor fica revoltado com fala de Fred Nicácio do BBB23: Me resumir em uma bicha caricata é meu fu***o!

20/01/2023 | 11:10



Se você está acompanhando essa primeira semana de BBB23 deve ter notado que algumas falas que aconteceram dentro da casa mais vigiada do Brasil acabaram não batendo bem do lado de for, principalmente as de Fred Nicácio.

E durante a noite da última quinta-feira, dia 19, Bruna Griphao e Larissa acabaram vencendo a prova do líder, e em conversa com Cezar, Fred Nicácio acabou comentando que Bruno Gaga não tem chances de ser eliminado pelo público e acabou comparando o rapaz com Gil do Vigor.

Gente, pensa que o Gaga é o Gil do Vigor. Ali ele é o perfil do Gil do Vigor. O povo gosta da bicha caricata e a verdade é essa. O povo gosta de ver isso, porque é engraçado, é entretenimento. Infelizmente, é isso.

Mas parece que o economista não gostou nada de ter seu nome envolvido nas falas de Nicácio e foi até as redes sociais rebater o assunto.

Me resumir a uma bicha caricata, meu fu***o. É cada uma que dá duas.

Nos Stories, Gil do Vigor continuou falando sobre o assunto.

- Um gay falando que o público gosta da bicha caricata. Cada uma que a gente tem que ouvir, viu? Cada uma que dá duas. Mas não, o público gosta de pessoas, de seres humanos. De pessoas que são verdadeiras, sinceras, que se jogam e que se entregam... Graças a Deus me falam muito que gostaram de mim por eu ser sincero, honesto, por ser da cachorrada, por ser acadêmico, um pesquisador. Por eu ser um religioso, por ter sido missionário. Eu tenho títulos, tenho um monte de coisa na minha bagagem e vim de origem humilde. Já dormi nas ruas noites e noites, que batalhou. Então eu representava o brasileiro, que mesmo com todos os sofrimentos conseguia sorrir.

