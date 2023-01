Banheiro imundo do BBB23 causa espanto em internautas e vira assunto nas redes sociais

20/01/2023 | 11:11



Como você vem acompanhando, o BBB23 chegou com tudo nas telinhas da Globo e está dando o que falar bastante do lado de fora do confinamento, seja por conta das falas dos confinados ou por conta de algumas ações que eles fizeram ali dentro.

O que acabou de viralizar nas redes sociais foi o estado em que se encontra o banheiro da casa - que tem apenas poucos dias de uso. Os internautas abriram as câmeras do Globoplay e flagraram o quanto horrível está o local, e claro, foram criticar nas redes.

Vale citar que os brothers passaram por uma prova de imunidade em que ficaram super sujos, mas de qualquer forma em menos de uma semana de uso não era para estar nessas condições o cômodo.

Os comentários foram os mais diversos sobre o banheiro do BBB23, e os internautas escreveram:

Eu jamair iria para o BBB por diversos motivos, mas acho que os principais são: eu oeio sujeira principalmente banheiro sujo, minha bateria social é muito baixa e eu não gosto de conversar sobre a minha vida com ninguém.

Se minha mãe fosse para o BBB ia colocar o povo na faxina, puxando a orelha do povo para fazer serviço, pelo amor que banheiro sujo, falou outra.

Meu primeiro surto seria por causa de banheiro sujo, eu tenho TOC real com isso, contou uma fã do programa.

Se eu entrasse e me deparasse com isso no meu banheiro eu tinha um treco, outro seguidor comentou.