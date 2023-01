A correta indignação de Alex Manente

Da Redação



20/01/2023 | 10:06



Autor de projeto de lei que obriga a presença de acompanhante durante procedimentos médicos ou exames que necessitem de anestesia, o deputado federal Alex Manente (Cidadania) demonstrou indignação com mais um terrível caso de estupro. Recentemente, o médico anestesista Andres Eduardo Oñate Carrillo foi preso, no Rio de Janeiro, por violentar muheres que tinham sido sedadas por ele em hospitais das redes pública e privada. Em julho, Giovanni Quintella Bezerra havia sido detido por estuprar mulher grávida, também no Rio. “Mais um abuso. Preciso do apoio de todos para transformar esse projeto em legislação no Brasil para que as pessoas não fiquem mais expostas”. A proposta já teve sua urgência aprovada e em breve deve ir à plenário.

Bastidores

Pioneirismo em Mauá

Após o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), sancionar lei, na quarta-feira (18), que proíbe nomeação para cargos públicos de pessoas condenadas com base na Lei Maria da Penha, o vereador de Mauá Leonardo Alves (PSDB) lembrou que, bem antes disso, ele conseguiu fazer com que projeto de sua autoria, que trata do mesmo assunto, fosse aprovado na cidade do Grande ABC. A lei em Mauá foi promulgada em junho de 2021.