Palavra do Leitor - 20 de janeiro de 2023

Da Redação



20/01/2023 | 09:59



As cartas para esta seção devem ser encaminhadas pelos Correios (Rua Catequese, 562, bairro Jardim, Santo André, CEP 09090-900) ou por e-mail (palavradoleitor@dgabc.com.br). Necessário que sejam indicados nome e endereço completos e telefone para contato. Não serão publicadas ofensas pessoais. Os assuntos devem versar sobre temas abordados pelo jornal. Se julgar pertinente, o Diário utilizará neste espaço comentários referentes a reportagens publicados em suas redes sociais. O Diário se reserva o direito de publicar somente trechos dos textos.

Imposto sindical

Segundo o presidente Lula, o fim da obrigatoriedade do imposto sindical foi um crime contra as centrais sindicais. No governo passado, esse imposto, que não passava de uma extorsão institucionalizada, onde se tirava dinheiro do salário do trabalhador para colocá-lo no bolso do sindicalista, deixou de ser obrigatório, ficando a opção de contribuir ou não, a cargo de cada trabalhador. Parece que o descondenado está senil e confundindo as coisas. Crime, Lula, é o Mensalão, a Gamecorp,a Refinaria Abreu e Lima, o caso Bancoop, os R$ 88,2 milhões nos cartões corporativos, o perdão da dívida dos empréstimos efetuados com dinheiro do povo brasileiro para ditaduras africanas etc., etc., etc. Crime, Lula, é também a corrupção passiva pela qual vossa excelência foi condenado, assim como tua liberdade, uma afronta às pessoas honestas.

Vanderlei A. Retondo - Santo André

Abrigo?

Esperar um táxi, ou mesmo um veículo por aplicativo, não é das tarefas mais fáceis em Mauá, especificamente na Rua Martim Afonso, 119, Vila Guarani (ponto de táxi nº 19), defronte a unidade do Hospital Brasil (antigo Hospital América), polo gerador de tráfego, em função do hospital e da Escola Estadual Walt Disney. Em dias de chuva, fica bem pior. O dinheiro arrecadado pelas autuações de trânsito, IPVA e outras receitas pode e deve ser revertido para a infraestrutura viária, inclusive a dos táxis, cuja competência é da Secretaria de Mobilidade Urbana, órgão criado especialmente para essa finalidade.

Osmar Júnior - Mauá

Show de horror

Há algum tempo, assisti à programação pobre que as TVs têm exibido. Lembrei dessa programação quando a pior produção da televisão da história vem ser novamente exibida: Big Brother Brasil. Como é possível continuar nos expondo um programa débil, desqualificado de conteúdo, sem nada que se aproveite e sem inteligência? Não dá para explicar a insistência da Globo em algo tão banal, que distorce o cérebro das pessoas ingênuas, fazendo-as gastar dinheiro com telefonemas sem o menor propósito. É assim que se avança a cultura do País? Vamos aprender algo útil com essa aberração? Pode até parecer ditadura, mas deveria ser proibido, no Brasil e em qualquer lugar civilizado, para salvar os jovens de um recuo cerebral. Já foi noticiado o aumento da dificuldade de aprendizado de estudantes desde que tal bizarrice é exibida. Coincidência? Acho que não. Infelizmente, o show de horror da Globo retornou às nossas casas mais uma vez.

Francisco Emídio Carneiro - São Bernardo

Liberdade de expressão

Como cidadão que preza a democracia e a justiça fiquei extremamente decepcionado com a decisão do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) de suspender as contas nas redes sociais do juiz Luiz Carlos Valois. Há muitos anos acompanho suas postagens esclarecedoras sobre o sistema prisional brasileiro, suas críticas sobre a guerra às drogas, entre outros assuntos pertinentes a todos os cidadãos. Espero que nosso valoroso ministro da justiça, Flávio Dino, seposicione sobre esse ato indecoroso em plena reforma democrática. Urge todas as instituições repeitarem a Constituição e a garantia que todos possuem de liberdade de expressão.

Daniel Marques - Virginópolis (MG)

Violência

''Bebê morre em Mauá com sinais de Violência e marca de mordida'' (Setecidades, ontem). Misericórdia! Não é possível uma coisa dessas, meu Deus do céu. Acabou com o meu dia, e hoje minha bebezinha está completando quatro meses. Fui levar hoje cedo, com todo amor, zelo, cuidado e carinho para tomar a vacina e tem "mãe" fazendo uma coisa dessas com um anjo...

Jeh Gisoldi - do Instagram