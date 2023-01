Quantos livros você vai ler este ano?

Rafael Ferreira de Melo Brito da Silva



20/01/2023 | 09:54



Sou professor de filosofia no ensino médio, e sempre pergunto aos meus alunos, que estão na faixa etária dos 15 aos 17 anos, no primeiro dia de aula: “!uantos livros você leu esse ano?” A pergunta é para quebrar o gelo, porque muitos deles acham absurda a pergunta, feita na primeira semana de fevereiro. Às vezes, a surpresa é grande quando alguns respondem a quantidade de livros lidos nas férias. Mas na maioria das vezes, as respostas são desoladoras, pois os alunos do ensino médio leem pouquíssimo. Infelizmente esse é um problema de toda população brasileira.

Segundo o portal de notícias da Unisinos, o brasileiro lê em média quatro livros por ano, enquanto os canadenses leem 12. É evidente que a quantidade de livros que uma pessoa lê por ano não determina necessariamente a sua cultura, inteligência ou sabedoria. No entanto, livro é instrumento fundamental para darmos cada vez mais espaço ao senso crítico, e menor espaço ao senso comum, que não está sempre errado, mas muitas vezes nos mete em confusão. É por isso que quero apresentar algumas dicas de como criar o hábito da leitura.

Vou comparar o treino de músculos ao treino de neurônios. Na academia, a primeira lição básica que todos aprendem é que se deve começar devagar, pegando leve. Bem, isso significa que alguém que nunca leu um livro na vida, jamais deve começar por livro teórico de 500 páginas ou mais. Sempre se deve começar pelos assuntos que mais interessam à pessoa, dado que será mais fácil a identificação com o tema.

Depois de estabelecido o estilo de texto, é preciso trabalhar a constância. Ir à academia uma vez por semana ou menos que isso, com certeza não trará muitos resultados no seu corpo. Também não alcançará o hábito da leitura quem lê muito raramente. Hábitos se constroem com constância, com persistência, com insistência.

Muito bem, você identificou seu tipo de texto e conseguiu fixar isso na sua rotina, agora é hora de progredir. Você pode escolher entre livros mais extensos, textos mais complexos ou simplesmente dedicar mais tempo diariamente ao texto. Mas comprometa-se a tomar textos mais difíceis em algum momento.

Depois que você adquiriu o hábito da leitura, é importante que você vá diversificando os temas de suas leituras. A literatura é o fundamento de tudo, sejam os livros clássicos (muito importantes) ou os contemporâneos, pois com ela enriquecemos nosso vocabulário e nosso imaginário.

Acima de tudo, é fundamental fazer as coisas certas pelos motivos certos. Não adianta ler um livro por semana, mais de 50 por ano, para com isso se tornar uma pessoa arrogante e petulante. É fundamental a lição do grande mestre Sócrates, que não escreveu nenhum livro e provavelmente também não leu: “Só sei que nada sei”. À medida em que vamos mergulhando no mundo do conhecimento, vamos reconhecendo o quanto sabemos pouquíssimo de tudo o que o universo tem a nos ensinar.

Rafael Ferreira de Melo Brito da Silva é professor em São Caetano e autor do livro A Reabilitação da Ética das Virtudes na Filosofia Moral de Alasdair MacIntyre.