Philco lança primeira air fryer com cesto duplo do Brasil

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



20/01/2023 | 09:55



A Philco traz para o mercado brasileiro a primeira air fryer com cesto duplo. Na prática, a Air Fryer Dual Philco PFR3000PI conta com a função Dual Zone, que consiste em dois cestos separados com 4 litros de capacidade em cada um – totalizando 8 litros. Os cestos funcionam de maneira independente. Isto é, o consumidor pode ajustar o temporizador e até a temperatura com graus diferentes para cada uma das repartições, permitindo versatilidade no preparo das refeições. Já está disponível no e-commerce da marca por R$ 999,90.

Além de versátil, o modelo conta com duas opções de voltagem e entrega muita potência. Em 127V, o eletro chega até 2.000W. Já na opção 220V, sua capacidade aumenta para 2.200W. Os cestos têm antiaderente Ultra Max, que promete impedir que os alimentos grudem, tornando a limpeza mais fácil e o revestimento mais durável. O produto também conta com timer de 60 minutos com aviso sonoro e controle de temperatura de 80 a 200º.