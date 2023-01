Curry faz cesta do meio da quadra, mas Warriors perdem dos Celtics na NBA

20/01/2023 | 09:46



Em uma partida recheada de rivalidade e de contexto na NBA, o Boston Celtics sofreu na madrugada desta sexta-feira, mas derrotou o irregular Golden State Warriors por 121 a 118, na prorrogação, após empate por 106 a 106 no tempo normal. O duelo foi marcado por uma incrível cesta de Stephen Curry no estouro do cronômetro ao fim do primeiro tempo.

O jogo foi uma reedição da última final e teve sabor de revanche para os Celtics, superados pelos Warriors na disputa pelo título. Desde então, o equilíbrio de forças entre as duas equipes mudou totalmente. O time de Boston subiu de nível e hoje detém a melhor campanha da temporada regular, enquanto os atuais campeões estão longe de repetir as grandes atuações do campeonato anterior e correm risco até de ficar fora dos playoffs.

Não bastasse todo este clima de rivalidade, havia ainda o reencontro dos Warriors com a torcida dos Celtics. Nas últimas finais, Draymond Green, do atual campeão, denunciou supostas ofensas raciais que teria ouvido da torcida local ao longo daquela série decisiva. Nos últimos dias, a história voltou à tona em seguidas entrevistas do jogador, o que aumentou a expectativa para a partida da noite de quinta.

Mas, dentro de quadra, a rivalidade foi contida. E as duas equipes fizeram grandes apresentações. Um dos melhores momentos do jogo foi quando Curry tentou e conseguiu acertar uma cesta antes mesmo da linha do meio da quadra. A bola entrou no estouro do cronômetro, para festa do banco de reservas do Warriors.

Curry foi o cestinha da sua equipe, com 29 pontos, além de sete assistências e quatro rebotes. Os Warriors fizeram uma partida acima da média, com equilíbrio em todos os setores. Jordan Poole e Klay Thompson anotaram 24 pontos cada. Andrew Wiggins contribuiu com 20 e Draymond Green quase saiu de quadra com um "triple-double": 11 pontos, 13 rebotes e nove assistências.

Apesar da derrota, os atuais campeões saíram de quadra com a confiança em alta. "Estou decepcionado porque não vencemos o jogo, mas eu sei que podemos vencer. Melhor perder agora do que nos playoffs", disse o técnico do Golden State, Steve Kerr.

O grande destaque da partida foi Jayson Tatum, cestinha, com 34 pontos. Ele obteve um "double-double" ao anotar 19 rebotes, a melhor marca de sua carreira neste fundamento. Al Horford e Robert Williams III também exibiram dois dígitos em fundamentos diferentes. O primeiro registrou 20 pontos e 10 rebotes, enquanto Williams obteve 14 pontos e 11 rebotes.

Ao fim da partida, Tatum afirmou que os Celtics entraram em quadra sem clima de vingança. "O fato é que nós perdemos (na final). Perdemos o campeonato. Não podemos voltar atrás. Não podemos voltar no tempo e mudar isso. Então, decidimos não olhar para trás e não encaramos este jogo como uma reedição da final. Era apenas mais um jogo."

O time de Boston acumulou sua oitava vitória seguida. Soma 34 no total agora, e 12 derrotas. Na liderança da Conferência Leste, exibe a melhor campanha do campeonato. Os Warriors estão em nono lugar no Oeste, fora da zona de classificação direta aos playoffs (seis primeiros colocados). Com 22 triunfos e 23 derrotas, devem disputar o play-in, repescagem para tentar a vaga nos playoffs.

Em outro grande jogo da noite, o Phoenix Suns voltou a dar sinais de reação ao superar o Brooklyn Nets por 117 a 112, em casa, em duelo marcado pelos desfalques. O time da casa não teve jogadores como Devin Booker, Chris Paul e Jae Crowder, enquanto Kevin Durant foi a maior baixa dos Nets.

O destaque do confronto foi Kyrie Irving, cestinha, com 30 pontos, em favor dos visitantes. Pelos Suns, Mikal Bridges chamou a responsabilidade e anotou 28. Deandre Ayton brilhou com um "double-double" de 24 pontos e 14 rebotes.

Os Suns se aproximaram da zona de play-in, agora com 22 vitórias e 24 revezes. Estão em 11º no Oeste. No lado Leste, os Nets vêm se distanciando dos líderes. Estão em quarto, com 27 triunfos e 17 derrotas.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Detroit Pistons 108 x 126 Chicago Bulls

Boston Celtics 121 x 118 Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves 128 x 126 Toronto Raptors

Portland Trail Blazers 95 x 105 Philadelphia 76ers

Phoenix Suns 117 x 112 Brooklyn Nets

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Orlando Magic x New Orleans

Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors

Dallas Mavericks x Miami Heat

Atlanta Hawks x New York Knicks

San Antonio Spurs x Los Angeles Clippers

Utah Jazz x Brooklyn Nets

Denver Nuggets x Indiana Pacers

Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies

Sacramento Kings x Oklahoma City Thunder