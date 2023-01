Rio Grande da Serra celebra feriado de São Sebastião

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



20/01/2023 | 09:14



Rio Grande da Serra celebra nesta sexta-feira (20) o dia de São Sebastião. Feriado municipal, a data remonta à centenária história de um andarilho que, em 1907, teria feito, em madeira, uma imagem do santo, que daria novo nome à antiga Capela Santa Cruz e se tornaria padroeiro da cidade.

“São Sebastião foi um mártir, perseguido no início do cristianismo, em meados do século quarto, pelo imperador romano Diocleciano. Tornou-se padroeiro contra a peste, a fome e a guerra”, destacou o padre Hamilton Gomes do Nascimento, 33 anos, que cresceu em Rio Grande da Serra.

O religioso realizou, em 2009, estudo sobre a história da Capela Santa Cruz, erguida em meados de 1611, sendo, portanto, a mais antiga do Grande ABC. “A capela foi construída em ponto afastado de tudo. Aquela região só foi ter desenvolvimento com a chegada da ferrovia. Um tropeiro morreu no local da construção”, explicou Nascimento.

Rio Grande da Serra era caminho de passagem dos tropeiros que transportavam, segundo registros da Prefeitura, o sal de Santos para o planalto.

“Era um item obrigatório toda a estrada de tropeiro ter, ou no começo, ou no fim, um cruzeiro. E toda capela Santa Cruz fica no começo ou no fim de uma estrada. O risco de um tropeiro ser assaltado e morto era alto, porque transportavam mercadorias de muito valor”, pontuou o historiador de Ribeirão Pires, Marcílio Duarte. Seguindo as tradições religiosas, os cruzeiros e as capelas eram erguidos como locais de reza pelas almas dos mortos.

Séculos depois da construção da primeira capela, em 1979, uma segunda edificação começou a ser construída. Durante as obras, maquinário teria destruído parte da estrutura da capela original, restando, de acordo registros, apenas as paredes da frente e uma lateral. Outros dois templos religiosos foram construídos posteriormente para acolher a comunidade cristã de Rio Grande da Serra. A terceira capela, feita ao lado da primeira, ruiu em 2006 por problemas estruturais, dando espaço para a construção da quarta capela, em pé até hoje (Av. Francisco Morais Ramos, 40 - Centro). A capela original foi reerguida com base no projeto original e está aberta à visitação.

Em 1960, foi criada a Paróquia de São Sebastião. Nesta sexta-feira (20), às 15h, o bispo Dom Pedro Carlos Cipollini celebra missa no local.