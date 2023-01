'Manter o curso é o meu mantra para este ano', diz presidente do BCE em Davos

20/01/2023 | 09:11



A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse que para este ano "manter o curso é seu mantra", indicando que o BCE deve continuar com a atual mentalidade e seus aumentos de taxas de juros, na expectativa de conter a inflação e fortalecer a zona do euro perante um cenário ainda imprevisível, marcado pela recuperação da China. Lagarde fez seus comentários em um painel no último dia do Fórum Econômico Mundial, em Davos, Suíça.

Em meio a um período de aumento de taxas e de inflação, Lagarde disse que acredita que os países da zona do euro estão finalmente retornando aos seus "modos de competição" e saindo da "defensiva" de 2022. Ao mesmo tempo, Lagarde garantiu que o BCE "não fará nada além do necessário", novamente reforçando sua posição de que a instituição continuará na mesma trajetória, como já havia mencionado em outras ocasiões recentemente.

Lagarde ainda advertiu contra o excesso de gastos de governos para apoiar a atividade, ao comentar que "a política fiscal não deve forçar a política monetária a fazer mais".