Violência doméstica será um dos focos da Delegacia Seccional de São Bernardo

Beatriz Mirelle

Do Diário do Grande ABC



20/01/2023 | 08:55



Após a primeira semana à frente das seccionais, os delegados Kelly Cristina Sacchetto Cesar de Andrade e Marcelo Francisco Augusto Dias já traçam estratégias muito parecidas a respeito do futuro das gestões de São Bernardo e Diadema, respectivamente.

Para eles e também para Francisco Cardoso, que permanece na liderança da unidade de Santo André, estabelecer um trabalho integrado entre as seccionais é a principal forma de caminhar para o combate à criminalidade nas sete cidades.

Na seccional de São Bernardo, que inclui a cidade de São Caetano, os casos de violência doméstica estarão entre as prioridades da delegada Kelly de Andrade, que está na Polícia Civil há 32 anos. Para isso, ela pretende firmar trabalhos em conjunto com as delegacias de defesa da mulher da região. “Tenho muita afinidade com temas que envolvem os vulneráveis, como crianças, adolescentes, idosos, mulheres. Acho que precisamos ter um olhar atento para crimes contra essas pessoas. Óbvio que isso será feito sem deixar de lado outros delitos.”

Em paralelo, ela destaca que o maior desafio será diminuir taxas de crimes patrimoniais, ou seja, de furtos, roubos, sequestros mediante extorsão vinculados ao “pix”, “Esses casos estão cada vez mais comuns e será o maior foco até o final da gestão para que as duas cidades se sintam mais seguras principalmente neste aspecto.”

Especialista em combate à pedofilia e pornografia infantil virtual, Kelly trabalhou na DHPP (Divisão de Homicídio), na Decap (Quarta Delegacia Seccional de Polícia).

Antes de vir para a região, estava como delegada divisionária da assistência policial do Demacro (Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo). “Acredito que estar à frente da delegacia seccional de São Bernardo, que também envolve São Caetano, é uma das missões mais felizes e importantes da minha carreira. As experiências que tive abasteceram o desejo de estar neste cargo.”

Com três décadas de experiência, a nomeação de Kelly foi publicada no Diário Oficial de 7 de janeiro. “Quem passou o bastão foi o doutor Ronaldo Tossunian, que irá para a quarta Delegacia Seccional de Polícia da Capital.”

De acordo com ela, o contato com os delegados Marcelo Dias e Francisco Cardoso facilitará os processos de adaptação e planejamento.

“Acho que o trabalho tem que ser em parceria sim. A relevância é máxima. Nós temos uma relação profissional excelente e de amizade também. Dou muito valor ao trabalho em equipe. Pretendo estabelecer parceria com a Polícia Militar, Guarda Civil, Judiciário, Prefeituras e Ministério Público. Ninguém trabalha sozinho”, disse.