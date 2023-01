Seu celular foi roubado? Descubra como desativar o WhatsApp a distância

Rebecca Vettore

20/01/2023



De 2018 e 2021, 3,7 milhões de celulares foram roubados ou furtados no País, de acordo com informações divulgadas pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Apesar de o número representar uma queda de 22,8% da taxa para o período analisado, o assunto gera muita preocupação nos usuários de redes sociais e de aplicativos de bancos.

Só em 2021, foram realizados 847,3 mil registros dessas ações. Ou seja, pelo menos um celular foi roubado ou furtado por minuto no Brasil. Caso você tenha sido uma das vítimas e não saiba como desativar o WhatsApp a distância, anote as dicas abaixo.

Desativar o WhatsApp a distância

Para desativar o WhatsApp a distância só existe uma forma: entrando em contato com o suporte do aplicativo. Para isso, acesse seu correio eletrônico usual e mande um e-mail para support@whatsapp.com. No assunto, escreva “Perdido/Roubado: Por favor, desative minha conta”. No corpo da mensagem, digite seu número de telefone completo, inclusive com o código do país – no caso do Brasil é +55 – e o número do DDD. Envie o e-mail e espere o retorno da empresa, que não costuma demorar.

Depois do bloqueio, sua conta continuará existindo por 30 dias, com seu nome aparecendo para seus contatos e todas as mensagens que forem enviadas, ficarão pendentes. Se você conseguir reaver o telefone dentro do período, pode fazer o desbloqueio e o conteúdo pendente será completamente entregue. Caso contrário, seu perfil, que estava desativado, será apagado.

Importante: antes de tomar qualquer ação para desativar o WhatsApp a distância, entre em contato com a operadora do celular para bloquear o chip e conseguir usar o número em outro aparelho.