Santo André inicia a revitalização do prédio que abriga a histórica Biblioteca Nair Lacerda

Da Redação



20/01/2023 | 08:40



Um dos símbolos do Centro Cívico de Santo André, composto pelas edificações que formam o Paço Municipal, está passando por revitalização. O prédio da Biblioteca Nair Lacerda, que também abriga as secretarias de Cultura e Educação, ficará ao longo deste ano em processo de reforma interna e externa, dando sequência ao plano de recuperação do histórico complexo localizado na Praça IV Centenário. Serão realizadas a recuperação e a impermeabilização da laje de cobertura, além das recuperações estruturais da fachada externa e da área interna do prédio. Serão investidos R$ 2,5 milhões na obra. “Nós já recuperamos o prédio do Executivo e seguimos revitalizando o patrimônio da cidade, agora com obras na Biblioteca Nair Lacerda. O Paço Municipal, que recebe tantos eventos culturais, solidários e esportivos, estará de cara nova até o início do ano que vem”, afirma o prefeito Paulo Serra (PSDB).

HISTÓRIA

Instalada inicialmente em 8 de abril de 1954 no Edifício Sion, localizado no número 76 da na Rua Coronel Alfredo Fláquer (junto à antiga Câmara), a biblioteca contava com acervo de 4.000 volumes. Depois da conclusão da construção do Paço Municipal, foi transferida em abril de 1970 para onde está até hoje. Atualmente, o acervo é formado por 185 mil itens, entre livros, publicações digitais e DVDs. Anteriormente conhecida como Biblioteca Municipal de Santo André, foi batizada em 8 de abril de 1987 com o nome da escritora, jornalista e tradutora Nair Lacerda, que foi diretora do Departamento de Educação e Cultura à época da inauguração e teve participação direta no desenvolvimento do espaço, como responsável por doar parte de seu acervo pessoal para o início das atividades. Outra parte foi doada por Sérgio Milliet, diretor da atual Biblioteca Mário de Andrade, na Capital.