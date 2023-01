Cadê o exemplo?

Do Diário do Grande ABC



20/01/2023 | 08:35



Secretária de Assistência, Participação e Inclusão Social de Ribeirão Pires, Marisa Reinoso de Abreu, a Marisa da Casas Próprias, está sendo processada pelo governo municipal a que serve para que pague dívidas de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) no valor de R$ 29.578,77 – o débito é relativo a quatro imóveis, localizados nas ruas Aguinaldo Bandoni Filho e Santa Maria, no bairro Jardim Valentina; na Avenida Prefeito Valdirio Prisco, na Vila Prisco; e na Rua das Laranjeiras, na Vila Bonita. Os processos, nas mãos dos magistrados Daniel Adriano Araldi Martins e André Luiz Rodrigo do Prado Norcia, foram ajuizados pelo prefeito Guto Volpi (PL) entre os dias 17 e 20 de outubro.

O curioso no episódio envolvendo a representante do primeiro escalão do governo Guto é que, durante a recente campanha para definir o prefeito suplementar de Ribeirão Pires, os devedores de Imposto Predial e Territorial Urbano se transformaram em personagens involuntários da disputa. Na tentativa de desqualificar moralmente um dos oponentes do filho-candidato, o ex-prefeito Clóvis Volpi questionou Humberto D’Orto, chamando-o pelo apelido com que é conhecido: “Amigão, pague o IPTU!” – a família do político deve R$ 257.020,57 em tributos, referentes aos exercícios de 2020 e 2021 de terreno na área central da cidade onde funciona unidade do restaurante Habib’s.

É de se perguntar, tanto ao prefeito Guto quanto ao antecessor Clóvis: se alguém que deve IPTU não tem condições morais de comandar Ribeirão Pires, por que pode ser nomeado secretária municipal? No que Marisa da Casas Próprias difere de Amigão D’Orto, além do fato de a primeira ser aliada do governo e o segundo ser adversário político? Como bem lembrou o advogado Alberto Rollo, consultado pela reportagem do Diário sobre o caso, “se for correta a cobrança, não deixa de ser imoral alguém com débito no município exercer função de relevância na administração. Fica ruim para quem paga os seus compromissos em dia”. Cadê o exemplo? Com a palavra, os Volpi.