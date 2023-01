Bruna Griphao e Larissa são as vencedoras da primeira Prova do Líder do BBB23

20/01/2023 | 00:11



E que comece os jogos! Nesta quinta-feira, dia 19, os brothers foram desafiados com a primeira Prova do Líder do BBB23. Como foi avisado desde o começo do game, nesta semana, todos os participantes estão jogando em dupla - as mesmas que foram definidas pelo público antes do reality começar. Portanto, na briga pela liderança não foi diferente.

Para ganhar, os brothers precisavam se aventurar em uma prova de revezamento e muito equílibrio. O objetio era subir em uma plataforma no formato de pizza e colocar bolas em suas extremidades. A maior dificuldade do jogo estava no movimento que a plataforma fazia, já que ela estava presa apenas pelo centro e virava para os lados assim que os participantes andavam sobre ela.

Depois de algumas fases classificatórias, as duplas que levaram a melhor foram para a segunda fase. Neste momento, os participantes precisavam usar estratégia e habilidade para transportar seis balões.

Nesta dinâmica, a melhor dupla foi Bruna Griphao e Larissa, que acabaram se consagrando como as primeiras líderes da edição. Agora é esperar que elas não decepcionem na hora da formação do paredão, né?