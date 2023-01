Méndez se diz adaptado ao São Paulo e celebra estreia: 'Importante começar assim'

19/01/2023 | 22:28



Menos de um mês após encerrar sua participação na Copa do Mundo com a seleção do Equador, o volante Jhegson Méndez voltou a disputar uma partida oficial nesta quinta-feira, a primeira com a camisa do São Paulo, seu novo clube. Em um gramado pesado, prejudicado pela chuva, na Arena Fonte Luminosa, o equatoriano mostrou-se bem adaptado e conseguiu exibir algumas de suas qualidades para ajudar a construir a vitória por 2 a 1, de virada, sobre a Ferroviária.

"Só tenho que agradecer a Deus por ter me trazido para o São Paulo. Desde o início, eu me senti adaptado no clube, até porque os meus companheiros me receberam muito bem. Foi importante começar desta maneira, jogando em um campo difícil e conseguindo buscar a vitória", afirmou o jogador de 25 anos, que veio do Los Angeles FC para reforçar a equipe tricolor.

Apontado pelo técnico Rogério Ceni como "um dos grandes acertos" da diretoria, Méndez foi uma liderança em campo e contribuiu com bons passes e lançamentos. Na jogada do primeiro gol tricolor, o equatoriano foi o responsável por servir Igor Vinícius, autor da assistência para David, outro estreante da noite, balançar a rede.

"Quero também acrescentar o esforço da equipe, pois é uma vitória muito importante, por isso e só tenho a agradecer. Espero seguir jogando assim e seguir vencendo jogos com o São Paulo. Por agora, estou muito feliz, principalmente pela vitória, que é o mais importante", disse.

Além de David e Jhegson Méndez, destaques do triunfo em Araraquara, o São Paulo também teve a estreia do zagueiro Alan Franco. Os três foram titulares e podem começar jogando o clássico contra o Palmeiras, marcado para as 16 horas de domingo, no Allianz Parque.